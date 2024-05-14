Garfield'ı seslendiren Chris Pratt: 6 ay boyunca miyavladım

Dünya çapında ünlü, pazartesileri sevmeyen ama lazanyayı seven, tembel, şişman ve alaycı ev kedisi Garfield, yeni maceralarıyla beyazperdede seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Garfield’in dağınık sokak kedisi babası Vic’in beklenmedik bir şekilde ortaya çıkışıyla yaşanacak maceraları konu alan filmde Garfield’i orijinal dilinde Chris Pratt seslendiriyor. Pratt, Garfield gibi bir ikona nasıl hayat verdiğini esprili bir dille anlattı.

“O KADAR YEDİM Kİ, HALEN DİYETTEYİM”



Garfield’i seslendirmek için kelimenin tam anlamıyla sadece yemek yediğini ve şekerleme yaptığını açıklayan başarılı oyuncu, “Açıkçası hala diyetteyim, çünkü hayal ettiğim listeleri yiyebiliyor olmak bunu gerektirdi. 6 ay boyunca sadece miyavladım. Garfield'ın konuşabildiğini sonradan öğrendim bunu öncesinden bilmek hoş olurdu” diyor.

