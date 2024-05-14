Garfield'ı seslendiren Chris Pratt: 6 ay boyunca miyavladım

Dünya çapında ünlü, pazartesileri sevmeyen ama lazanyayı seven, tembel, şişman ve alaycı ev kedisi Garfield, yeni maceralarıyla beyazperdede seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Garfield’in dağınık sokak kedisi babası Vic’in beklenmedik bir şekilde ortaya çıkışıyla yaşanacak maceraları konu alan filmde Garfield’i orijinal dilinde Chris Pratt seslendiriyor. Pratt, Garfield gibi bir ikona nasıl hayat verdiğini esprili bir dille anlattı.
“O KADAR YEDİM Kİ, HALEN DİYETTEYİM”
Garfield’i seslendirmek için kelimenin tam anlamıyla sadece yemek yediğini ve şekerleme yaptığını açıklayan başarılı oyuncu, “Açıkçası hala diyetteyim, çünkü hayal ettiğim listeleri yiyebiliyor olmak bunu gerektirdi. 6 ay boyunca sadece miyavladım. Garfield'ın konuşabildiğini sonradan öğrendim bunu öncesinden bilmek hoş olurdu” diyor.
"GARFİELD İLE GERÇEK BİR BAĞ KURDUM"
Filmin sanat yönetmeni Mark Dindal’ın, hazırlık aşamasında iken Garfield'ın sesinin tam olarak kendisi gibi olduğunu fark ettiğini aktaran Pratt, “Dindal, sesimin biraz tembel ve alaycı bir tona sahip olduğunu ve bunu karaktere eklemek istediğini söyledi. Sesimle Garfield'ın sesi arasında çok fazla benzerlik var ve bunun seyirciye harika bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Garfield ile gerçek bir bağlantı kurduğuma eminim, izleyiciler de eminin ki bunu hissedecektir” diye konuştu.
Yönetmen koltuğundan Mark Dindal’in oturduğu filmde, baş karakterin sesi olarak Chris Pratt'ın yanı sıra Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Bowen Yang, Harvey Guillén ve Ving Rhames kadroda yer alıyor.
Filmin Türkçe dublajında Garfield karakterini başarılı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Alkan, Jon’u ise seslendirme sanatçısı Harun Can seslendiriyor.
Garfield filmi, 31 Mayıs’ta vizyonda olacak.
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