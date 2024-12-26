Gary Oldman, İngiliz gizli servisi için Noel şiiri seslendirdi

Harry Potter serisinde "Sirius Black" karakterini canlandıran Gary Oldman ‘Slow Horses’ adlı dizide bir MI5 ajanını canlandırıyor. Oldman bu yıl MI5 için klasik Noel şiiri ’Twas The Night Before Christmas’ı seslendirdi.

Dizide başrolü gözden düşmüş bir ajan olan Oldman’ın soyadının ‘koyun’ anlamına gelmesi nedeniyle, MI5 şiir için yaptığı açıklamada, “Bu yıl geleneksel hindiden vazgeçip koyun tadını tercih ettik” dedi.

Karanlık Saat (Darkest Hour) filminde canlandırdığı Winston Churchill karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Gary Oldman unutulmaz birçok yapımda rol aldı.