Gary Oldman'dan Harry Potter dizisine yeşil ışık

"BAYRAĞI DEVRETTİM"

Öte yandan Daniel Radcliffe, yeni Harry Potter dizisinde rol alıp almayacağı ile ilgili konuşmuştu.



Harry Potter serisinin yıldızı, "Anladığım kadarıyla Harry Potter evreninde yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Eminim diziyi yapacak kişiler bunu yapmanın bir yolunu bulacaktır ama yetişkin Harry'yi bir yere dahil etmeye çalışmayacaklardır. Benim de diziye dahil olma gibi bir amacım yok. Ama hepsine şans diliyorum. Bayrağı birilerine devrettiğim çok heyecanlıyım. Ama bunu fiziksel olarak yapmama gerek yok diye düşünüyorum" demişti.