Gary Oldman'dan Harry Potter dizisine yeşil ışık

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi şimdi de dizi oluyor.
2026 yılında izleyici karşısına çıkması beklenen HBO imzalı dizi için çalışmalar sürüyor.
Harry Potter serisinde "Sirius Black" karakterini canlandıran Gary Oldman, IndieWire’a verdiği röportajda dizide rol almaya yeişl ışık yaktı.
İngiliz aktör, "Kimse benimle iletişim kurmadı. Bahse girerim ki tamamen yeni bir kadro olacak. Belki birkaç yıl içinde Dumbledore'u canlandırabilirim" dedi.
Oldman, "Sirius Black" karakteri için "Sirius'u seviyorum. O yeterince orada değildi. Ortaya çıktı ve kısa süre sonra rolü sona erdi” ifadelerini kullandı.
"BAYRAĞI DEVRETTİM"
Öte yandan Daniel Radcliffe, yeni Harry Potter dizisinde rol alıp almayacağı ile ilgili konuşmuştu.
Harry Potter serisinin yıldızı, "Anladığım kadarıyla Harry Potter evreninde yeni bir başlangıç yapmak istiyorlar. Eminim diziyi yapacak kişiler bunu yapmanın bir yolunu bulacaktır ama yetişkin Harry'yi bir yere dahil etmeye çalışmayacaklardır. Benim de diziye dahil olma gibi bir amacım yok. Ama hepsine şans diliyorum. Bayrağı birilerine devrettiğim çok heyecanlıyım. Ama bunu fiziksel olarak yapmama gerek yok diye düşünüyorum" demişti.
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