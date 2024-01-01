Gary Oldman'dan Harry Potter itirafı

"BATMAN VE HARRY POTTER BENİ KURTARDI"

Öte yandan birkaç hafta önce The Drew Barrymore Show'a konuk olan ünlü oyuncu, 2000'lerin başında kariyerinin duraklamasından ve üçüncü eşi Donya Fiorentino ile yaşadığı boşanma sürecindeyken oğullarının velayeti kendinde olduğu için birçok işi reddetmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Barrymore'a, "Harry Potter' için Tanrı'ya şükürler olsun" diyen Oldman, "Sana söylüyorum; bu ikisi 'Batman' ve 'Harry Potter', gerçekten beni kurtardı. Çünkü en az işi en çok paraya yapabileceğim ve sonra evde çocuklarla olabileceğim anlamına geliyordu" ifadelerini kullanmıştı.