Gary Oldman'dan Harry Potter itirafı

Harry Potter serisine 2004 yapımı "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı" filmi ile dahil olan Gary Oldman, seride "Sirius Black" rolüne hayat vermişti.
Happy Sad Confused adlı podcastte konuşan Gary Oldman, "Sirius Black" karakterini vasat bir şekilde canlandırdığını söyledi. Sunucu Josh Horowitz'in şaşkın bakışları karşısında şu ifadeleri kullandı:
"Bence oradaki işim vasattı. Belki Alan (Rickman) gibi kitapları okusaydım, ne geleceğini bilseydim, dürüstçe daha farklı oynayacağımı düşünüyorum."
Oscarlı aktör, normalde de kendini pek övemediğini "Kendimi bir şeyde izlerken 'Ah Tanrım, muhteşemim' desem o çok mutsuz bir gün olur çünkü bir sonraki işi daha iyi yapmak istiyorum" diye açıkladı.
"BATMAN VE HARRY POTTER BENİ KURTARDI"
Öte yandan birkaç hafta önce The Drew Barrymore Show'a konuk olan ünlü oyuncu, 2000'lerin başında kariyerinin duraklamasından ve üçüncü eşi Donya Fiorentino ile yaşadığı boşanma sürecindeyken oğullarının velayeti kendinde olduğu için birçok işi reddetmek zorunda kaldığını açıklamıştı.
Barrymore'a, "Harry Potter' için Tanrı'ya şükürler olsun" diyen Oldman, "Sana söylüyorum; bu ikisi 'Batman' ve 'Harry Potter', gerçekten beni kurtardı. Çünkü en az işi en çok paraya yapabileceğim ve sonra evde çocuklarla olabileceğim anlamına geliyordu" ifadelerini kullanmıştı.
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