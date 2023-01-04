Gasligthing ne demek? Gasligthing yılın kelimesi olarak seçildi

Türkçe'de tam karşılığı olmayan gaslighting, bir psikolojik manipülasyon ve taciz yöntemi. Gasligthing yaşanan ilişkilerde "İdealleştirme, değersizleştirme ve gözden çıkarma" aşamaları bulunuyor.

Gasligthing ne demek? Gasligthing yılın kelimesi olarak seçildi

Gaslighting, özellikle kişinin kendi çıkarı için bir başkasını kasten yanıltması, psikolojik manipülasyon yoluyla birinin kendinden şüphe etmesini sağlama çabası oalrak tanımlanıyor.

G﻿ASLIGHTING' KELİMESİNİN KÖKENİ

Gaslighting, kelimesinin kökeni Patrick Hamilton'ın Kraliçe Victoria dönemi Londra'sında geçen oyunundan geliyor. Oyunda orta sınıfa mensup bir çiftin yalanlara ve aldatmaya dayalı evliliği ele alınıyor. Oyunda baş karakter Jack Manningham, evlerindeki gaz lambasının kısıldığını söyleyen karısı Bella'yı delirmeye başladığına ikna etmeye çalışıyor.

Oyun 1940'ta İngiltere'de ardından 1944'te ABD'de olmak üzere iki kez beyaz perdeye uyarlandı. Ingrid Bergman'ın oynadığı Amerikan versiyonu, iki Akademi Ödülü kazandı. Terim 20. yüzyılda öncelikle psikolojik manipülasyona atıfta bulunsa da kelimenin çağdaş kullanımı daha geniş bir anlam ifade ediyor. Gaslighting özellikle kişisel ve politik bağlamlarda insanları "yanıltmakta kullanılan kanallar ve teknolojilerdeki büyük artışı" anlatıyor.

Gasligthing ne demek? Gasligthing yılın kelimesi olarak seçildi - 1

  1. YILIN KELİMESİ OLARAK BELİRLENDİ

    Gasligthing yaşanan ilişkilerde "İdealleştirme, değersizleştirme ve gözden çıkarma" aşamaları bulunuyor.

    Baskın olma ve manipüle etme amacındaki birey ilk olarak birlikteliklerinin harika olduğu algısı yaratıp hayran olma safhasına geçer. Bir sonraki ve en zor olan evre, yani değersizleştirme evresinde hayranlık duyulan birey sorunlu, ideal olmayan ve hiçbir şeyi beceremeyen bir kişiye evriltilir. Gözden çıkarma safhasında ise mağdur terk edilerek yeni arayışlar içine girilir.

    Merriam-Webster online sözlüğünde gaslighting kelimesini arayanların sayısı 2022'de yüzde 1740 artınca kelime sözlük tarafından yılın kelimesi olarak belirlendi.

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