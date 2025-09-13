GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı: Kültür sanat şöleni günlerce sürecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kortej yürüyüşüyle başladı. "GastroAntep Kültür Yolu Festivali" birçok etkinlikle kente yerli ve yabancı ziyaretçi çekecek, esnafa ve sektör temsilcilerine ekonomik katkı sağlayacak.
Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin 3’üncüsü başladı.
9 GÜN BOYUNCA SÜRECEK
9 gün boyunca Gaziantep'te 50 noktada 378 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserler, tiyatrolar, opera, sinema, söyleşiler gibi birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak. Konserlerden tiyatroya, operadan sinemaya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar geniş bir programla Gaziantep, 9 gün boyunca kültür ve sanatın yanı sıra mutfağının lezzetlerini de konuklarıyla buluşturacak.
GASTROANTEP KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ TARİHLERİ
Gaziantep'te 13-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, 50 farklı noktada 400'e yakın etkinlik düzenlenecek. Festivalde, konserlerden tiyatroya, operadan sinemaya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar bir çok etkinlik yer alıyor.
