GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı: Kültür sanat şöleni günlerce sürecek

Gaziantep 'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin 3’üncüsü başladı.

9 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

9 gün boyunca Gaziantep'te 50 noktada 378 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserler, tiyatrolar, opera, sinema, söyleşiler gibi birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak. Konserlerden tiyatroya, operadan sinemaya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar geniş bir programla Gaziantep, 9 gün boyunca kültür ve sanatın yanı sıra mutfağının lezzetlerini de konuklarıyla buluşturacak.

