GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında Rönesans Rüyaları sergisi düzenleniyor

Mustafa Kartal ise serginin teknolojinin geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Sergi, bilgiler ışığında görsel bir şölen aslında. Hem teknolojinin hem de yapay zekanın gelişmesini bir arada görmüş olduk. Sanatsal olarak güzel bir etkinlik" ifadelerini kullandı.

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