Gazap Ateşi dizisi için hazırlıklar sürüyor: Bobby Cannavale kadroda

Cannavale, dizide insanları okuma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip eski bir Özel Kuvvetler askeri diye tanımlanan Paul Rayburn karakterini canlandıracak.

Başrolünde Denzel Washington'ın yer aldığı 2004 yapımı meşhur aksiyon Gazap Ateşi (Man on Fire) dizi oluyor. A.J. Quinnell'in aynı adlı romanına dayanan ve 8 bölümden oluşacak dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı.

Öte yandan dizinin başrolündeyse Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor. ABD'li aktör, dizide bir zamanlar en zor durumlarda bile hayatta kalmasıyla bilinen ancak travma sonrası stres bozukluğuyla (TSSB) mücadele eden yetenekli Özel Kuvvetler paralı askeri Marcus Creasy'yi canlandıracak.



Ayrıca 19 yaşındaki Britanyalı aktris Billie Boullet de dizide yer alacak.