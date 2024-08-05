Gazap Ateşi dizisi için hazırlıklar sürüyor: Bobby Cannavale kadroda

Tony Scott imzalı "Man on Fire" (Gazap Ateşi) filmi, dizi oluyor. Hazırlıkları süren 8 bölümlük dizinin kadrosuna son olarak Bobby Cannavale katıldı.

Gazap Ateşi dizisi için hazırlıklar sürüyor: Bobby Cannavale kadroda

Başrolünde Denzel Washington'ın yer aldığı 2004 yapımı meşhur aksiyon Gazap Ateşi (Man on Fire) oluyor. A.J. Quinnell'in aynı adlı romanına dayanan ve 8 bölümden oluşacak dizinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı.

Variety'nin haberine göre; Bobby Cannavale, Gazap Ateşi'nin dijital yayın platformunda yayınlanacak dizi uyarlamasında rol alacak.

Cannavale, dizide insanları okuma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip eski bir Özel Kuvvetler askeri diye tanımlanan Paul Rayburn karakterini canlandıracak.

Gazap Ateşi dizisi için hazırlıklar sürüyor: Bobby Cannavale kadroda - 1

Öte yandan dizinin başrolündeyse Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor. ABD'li aktör, dizide bir zamanlar en zor durumlarda bile hayatta kalmasıyla bilinen ancak travma sonrası stres bozukluğuyla (TSSB) mücadele eden yetenekli Özel Kuvvetler paralı askeri Marcus Creasy'yi canlandıracak.

Ayrıca 19 yaşındaki Britanyalı aktris Billie Boullet de dizide yer alacak.

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