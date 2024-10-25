Gazeteci Özgen Acar son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin kültürel varlıkları ve yurtdışına yasa dışı yollarla kaçırılan tarihi eserlere yönelik hazırladığı haber ve çalışmalarla tanınan gazeteci Özgen Acar, 86 yaşında hayata veda etti.

Gazeteci Özgen Acar'ın cenaze namazı, cuma vakti Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılındı. Cenazeye Acar'ın yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet gazetesi çalışanları katıldı. Namazın ardından Acar'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.

ÖZGEN ACAR HAKKINDA

Özgen Acar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nde okuduğu sırada gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı. 1972 yılında Reuters Ajans Türkiye Bürosunu Ankara'da açtı. Parlamento, başbakanlık, ekonomi ve dış siyaset muhabirlikleri yaptı.1980'de Milliyet gazetesinin Yunanistan Temsilciliği görevini, Ankara Bürosu Haber Müdürlüğü'nü, New York Temsilciliği'ni yaptı.

New York Metropolitan Müzesi'ni ziyaret ettiği sırada gözüne çarpan Herkül heykelinin yurda geri getirilmesi için ilk adımı o attı.

Acar, son röportajını NTV'de yayınlanan "Tarih Avcıları" programında vermişti