Gaziantepli 13 yaşındaki piyanist Hamit ödüllere doymuyor

Bugüne kadar birçok prestijli yarışmada ödüller kazanan Hamit, II. Ankara Uluslararası Piyano Yarışması C Kategorisi'nde birincilik elde ederek Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Mozart Haus"ta solo konser verdi. Son olarak İstanbul'da düzenlenen Sanart İst Piyano Yarışması'na katılan Hamit, yarışmada D Kategorisi birinciliğinin yanı sıra, "En İyi Çağdaş Dönem Eser Yorumu" ödülüne de layık görüldü.

Piyanoda ulusal ve uluslararası birinciliklerinin olduğunu söyleyen Hamir Erdem Özpolat, şu ifadeleri kullandı:

"Piyano, hem biraz denk gelmiş oldu hem de bende ayrı bir yeri var. Her sesi, her oktavı ayrı ayrı her şekilde verebilen bir enstrüman. Okuma yazmayı çok erken öğrendim. Evde de bizim bir piyanomuz vardı. Öğretmenlerim de '2. sınıftan başlasın' demişti ama annem 1. sınıfta başlamamı sağladı. Sonrasında müzik kulağımın iyi olduğu ortaya çıktı. 7 yıldır piyano çalıyorum. Pek çok ülkede hem ulusal hem uluslararası alanda birinciliklerim var. Macaristan'da Danubiya Talents yarışmasında birincilik elde ettim. Geçtiğimiz günlerde Mayıs ayında Ankara Piyano Yarışması'nda da birincilik elde ettiğim için beni Viyana'daki kazananlar konserine davet ettiler.''