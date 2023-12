Geleceğin sanatçıları Samsun’da yetişiyor

Açıldığı günden bu yana kendi yeteneğinin peşinden giden binlerce çocuğun, gencin ve yetişkinin hayatına dokunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında, düzenlenen kültür-sanat kursları büyük ilgi görüyor. Piyano, bağlama, keman eğitimi alan öğrenciler enstrüman çalmayı öğrenirken çocuk ve genç koroları, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosunda ise kursiyerlere ses eğitimi veriliyor. Kültür-sanat kurslarına her yaş grubundan toplam 373 öğrenci katılıyor.



“KENTİN KÜLTÜR VE SOSYAL HAYATINA KATKI VERİYOR”

Kültür ve sanat alanında yapılan her çalışmayı büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bizim çok önem verdiğimiz bir birimimiz. Burada kentimizin kültür ve sosyal hayatına katkı verecek eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Her yaş grubundan öğrencimiz eğitim alıyor. Alanlarında başarılı eğitmenlerimizle bu eğitimleri veriyoruz. Özellikle müzik kurslarına 7’den 77’ye her yaş grubundan bir katılım olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızın gençlerimizin ilgisi oldukça yoğun. Müzik konusunda çok yetenekliler. Onların bu alanda temel eğitimi alıp, kendilerini geliştirip gelecekte bu alanda adından söz ettirecek sanatçılar olmalarını sağlamak bizim en büyük amacımız. Sanata ilgisi olan, enstrüman çalan, korolarda yer alarak Türk halk müziğini, Türk sanat müziğini yaşatmak için katkı sunan tüm kursiyerlerimiz bizim için çok değerli” dedi.