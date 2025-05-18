Gelin Takımı 2 geliyor

Doğacan Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı ve oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Gelin Takımı filminin devamı için çalışmalar başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, komedi filmi Gelin Takımı 2'nin çekimleri 7 Haziran'da başlıyor.

Film bu kez bir yol hikayesini anlatacak. Birinci filmdeki kadronun yanı sıra projeye Fikret, Pamir ve Yaman karakterlerinin dahil olacağı öğrenildi.

GELİN TAKIMI KONUSU

Hepsi birbirinden farklı karakterlere sahip 4 arkadaş, Ayça, Selin, Berrin ve Deniz, Berrin'in düğünü için bir araya gelirler. Düğünden önce arkadaşı Berrin'e bekarlığa veda partisi organize etmeye karar veren Ayça, düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz isimli iki yakışıklının da aralarına katılmasıyla, unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan bu eğlenceli kadınlar, beklenmeyen ihanetler, hesaplaşmalar ve yanlış anlaşılmaların ortasında adım adım düğün gününe yaklaşırken kendilerini beklemedikleri bir maceranın içinde bulurlar.

