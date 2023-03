Geliri depremzedelerle paylaşılacak Richard oyunu AKM'de sahnelendi

"İNSANLARIN BİR ARADA OLMAYA İHTİYACI VAR"



Herkesin ücret almadan çalıştığı bir oyunun ancak bir kez oynanabileceğini vurgulayan Bayülgen, halbuki Richard oynandığı süre boyunca kârını depremzedelerle paylaştıklarını anlattı.



Tiyatronun genelde bir eğlence olarak kabul edildiğini belirten Bayülgen, "Göç ve sığınmacılık sorununu işlediğimiz bütün bu sorunları bugünün dünyasından bakarak 15. yüzyıl İngiltere'sine, 16. yüzyıl Shakespeare İngiltere'sine, kraliyete, iyiliğin ve kötülüğün anlamlarını sorgulayarak baktığımız bir oyun oynuyoruz. Buna eğlence denilebilir mi? Hayır ama seyircinin içinin rahatlaması gerekiyor. Bizim de ödevimizi yapmamız gerekiyor. Kazandığımız üç beş kuruştan mutlaka bu ödevi yapmamız gerekiyor" dedi.



Tiyatrocuların süreçte önemli bir görev üstlendiklerini anlatan Bayülgen, "Hem kabaremizden hem de bu oyunda oynayan arkadaşlarımız, ara verdiğimiz süreçte deprem bölgelerine gittiler. Orada yapabildikleri, ellerinden geldiği kadar çaba sarf ettiler. Benim tanıdığım çok fazla tiyatrocu deprem bölgesindeydi" şeklinde konuştu.



Okan Bayülgen, tiyatroların, konserlerin, müzik performanslarının hatta sinemaların insanların toplumun bir araya gelmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "İnsanların bir arada olmaya ihtiyaçları var. Yarın bir mutlulukta neşeli türküler söyleriz. Bugün hüzünde ağıt yakarız, üzgün üzgün türkü söyleriz. Ölülerimizi gömerken de müzik var. Her yerde müzik var. Her yerde oyun var. Sanat her şeyin içerisinde" değerlendirmesini yaptı.