Geliri depremzedelerle paylaşılacak Richard oyunu AKM'de sahnelendi

"OYUNDAN SONRA SEYİRCİYLE SÖYLEŞİYORUZ"



Shakespeare'in çıraklık dönemine rastlayan eserini bir ekip çalışması yaparak sahnelediklerini dile getiren ve oyuna ilişkin bilgiler paylaşan Bayülgen, şunları kaydetti:



"Bu yaşayan karaktere kendi krallığında bir öteki olan bu karakterle bizim dünyamızdan Orta Doğu'dan Asya'dan buradan bir yerden İngiltere'ye gidip orada yaşamaya çalışan bir kişiyle paralellik kurarak bir alternatif Richard yaratarak Shakespeare'ın III. Richard'ını anlatıyoruz seyirciye. Hem de bugünün dünyasından bir tartışma yaratmaya çalışıyoruz. Bu tartışma ne işe yarar? Hep beraber oturup tartışalım diye değil, özdeşleşmemize yarar. Kafamızda bazı soruların yanıtlarını aramaya yarar."



Her kişinin kendisini sorgulayabileceği bir oyun yapmak istediklerini vurgulayan Bayülgen, şöyle konuştu:



"Dekoruyla, kostümüyle, müziğiyle, ışığıyla güzel bir seyirlik olsun istedik. Onun için zor, entelektüel ve biraz kafa çalıştırılması gereken bir oyun. Ama bunun için de ne yapıyoruz? Oyundan sonra bir festival alışkanlığını sürekli kıldık, yani seyirciyle söyleşi. Seyirciyle söyleşiyoruz ve salonun büyük bir bölümü de söyleşiye kalıyor ve o zaman da bir seyirciyi dinliyoruz. Bakalım seyircinin yorumları ne olmuş diye."



Oyunun kadrosunda Okan Bayülgen'e aralarında Şenay Gürler, Ebru Unurtan, Nihal Usanmaz, Kevork Türker, Kubilay Çamlıdağ, Oral Özer, Özgün Çoban ve Volkan Ateş Gündüz'ün de bulunduğu bir ekip eşlik etti.



İlber Ortaylı'nın da izleyiciler arasında yer aldığı oyunun sonunda, Richard'da sahneye çıkan oyuncuların katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.