Gen V geri dönüyor: İkinci sezon tarihi açıklandı

Sinema veri tabanı IMDb'ye göre 2023 yılının en iyi dizileri arasında yer alan Gen V'nin yıldızlarından Chance Perdomo, motosiklet kazasında hayatının kaybetti.

Perdomo'nun vefatının ardından ikinci sezon çekimleri başlaması beklenen Gen V'nin yeni sezonu ertelenmişti.

Yeni sezonda Chance Perdomo'nun hayat verdiği Andre Anderson karakteri için yapımcı Eric Kripke açıklama yapmış ve Andre’nin dizide ölmüş olarak kabul edileceğini şu sözlerle duyurmuştu:

“Onu değiştiremeyiz. Karakterin ölümünü dizide işleyeceğiz. Bu, bizim için ağır ve duygusal bir süreç.”