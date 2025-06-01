Gen V geri dönüyor: İkinci sezon tarihi açıklandı
"The Boys" evreninden doğan Gen V'nin yeni sezonu Chance Perdomo'nun vefatı sonrası ertelenmişti. Çekimleri tamamlanan dizinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.
Sinema veri tabanı IMDb'ye göre 2023 yılının en iyi dizileri arasında yer alan Gen V'nin yıldızlarından Chance Perdomo, motosiklet kazasında hayatının kaybetti.
Perdomo'nun vefatının ardından ikinci sezon çekimleri başlaması beklenen Gen V'nin yeni sezonu ertelenmişti.
Yeni sezonda Chance Perdomo'nun hayat verdiği Andre Anderson karakteri için yapımcı Eric Kripke açıklama yapmış ve Andre’nin dizide ölmüş olarak kabul edileceğini şu sözlerle duyurmuştu:
“Onu değiştiremeyiz. Karakterin ölümünü dizide işleyeceğiz. Bu, bizim için ağır ve duygusal bir süreç.”
17 EYLÜL'DE YAYINDA
Tüm bunlarında ardından çekimleri tamamlanan Gen V dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.
Meksika’da gerçekleştirilen CCXP etkinliği kapsamında yapılan duyuruda, Gen V ikinci sezonun çıkış tarihi 17 Eylül 2025 olarak açıklandı.
İlk sezondaki olaylar sonrası yaşananları konu alan yeni sezonun kadrosunda; Jaz Sinclair, London Thor, Asa Germann , Lizze Broadway, Maddie Phillips ve Derek Luh yeniden yer alırken; diziye Hamish Linklater katıldı.
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