Gen V'nin 2. sezonu süresiz olarak ertelendi

Dizide önemli bir yere sahip olan Andre Anderson karakterini başka bir oyuncunun devralıp almayacağı ya da diziden çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz belli değil.

Gelecek nesil kahramanlar olmak için üniversiteye giden genç süper kahramanlara odaklanan Gen V dizisinin kadrosunda ise Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas ve Marco Pigossi gibi isimler yer alıyor.