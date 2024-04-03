Gen V'nin 2. sezonu süresiz olarak ertelendi

Sinema veri tabanı IMDb'ye göre 2023 yılının en iyi dizileri arasında yer alan Gen V'nin yıldızlarından Chance Perdomo'nun motosiklet kazasında hayatının kaybetti. Genç oyuncunun vefatı sonrası dizinin 2. sezonu ertelendi.

Gen V'nin 2. sezonu süresiz olarak ertelendi

"The Boys" evreninden doğan "Gen V"nin 2. sezon hazırlıkları devam ederken dizide "Andre Anderson" karakterine hayat veren Chance Perdomo, birkaç gün önce geçirdiği motosiklet kazasının ardından 27 yaşında hayatını kaybetti.

Perdomo'nun vefatının ardından 2. sezon çekimleri başlaması beklenen Gen V'nin akıbeti belli oldu. Deadline, Perdomo'nun ölümünün ardından ikinci sezonun prodüksiyonunun süresiz olarak durdurulduğunu bildirdi.

Gen V'nin 2. sezonu süresiz olarak ertelendi - 1

Dizide önemli bir yere sahip olan Andre Anderson karakterini başka bir oyuncunun devralıp almayacağı ya da diziden çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz belli değil.

Gen V'nin 2. sezonu süresiz olarak ertelendi - 2

Gelecek nesil kahramanlar olmak için üniversiteye giden genç süper kahramanlara odaklanan Gen V dizisinin kadrosunda ise Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas ve Marco Pigossi gibi isimler yer alıyor.

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