Genç Minyatür Sanatçıları Yarışması'na başvurular başladı

Dernekten yapılan açıklamaya göre festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında 28 Eylül-6 Ekim arasında gerçekleştirilecek.



Geleneksel Türk sanatlarından minyatür sanatının gelişimine ve tanıtımına katkı sağlamak, gelecek nesillere aktarmak ve görünür kılmak amacını taşıyan yarışma, 28 Eylül-6 Ekim arasında İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde genç minyatür sanatçılarını bir araya getirecek.



Her eğitim seviyesinden 18-35 yaş arasındaki katılımcıların 20 Eylül'e kadar başvuru yapabileceği yarışmanın birincisine 50 bin, ikinciye 35 bin, üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek. Sonraki 7 dereceye de onar bin lira sergileme ödülü takdim edilecek. "Birlikte Yaşama Kültürü ve Kültürel Çeşitlilik" konulu yarışmanın detaylarına sosyal medya hesaplarından ve "www.gelenekselsanatlar.org" internet adresinden ulaşılabilir.