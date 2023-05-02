Genç oyuncu Noyan Arat hayatını kaybetti (Noyan Arat kimdir, kaç yaşındaydı?)

34 yaşındaki Arat'ın vefat haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Noyan Arat hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.



NOYAN ARAT KİMDİR?



Lise yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Arat, 2012’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2013’te Kadir Has Üniversitesi’nde oyunculuk üzerine yüksek lisans programına başlayan Arat, o yıldan bugüne profesyonel olarak oyunculuk yapmaktaydı. İTÜ Sahnesi'nde 6 sene boyunca oyunculuk, yönetmenlik ve prodüksiyon tecrübesi edindi.