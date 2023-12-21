Gençlerin merakla beklediği "3391 Kilometre" için geri sayım başladı

3391 KİLOMETRE'NİN KONUSU



3391 Kilometre, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu alıyor. İsmini Ege’nin incisi İzmir’den alan 18 yaşındaki İzmir, bir gece aldığı mesaj sayesinde Ege ile tanışır. Sosyal medya üzerinden tanışan İzmir ile Ege sohbet ettikçe, birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını ve birbirlerine olan aşklarını fark ederler. Fransa ve Türkiye arasında, tam 3391 kilometrelik mesafede bir aşka yelken açan İzmir ve Ege için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birbirlerini görmeden ve duymadan, aylar boyunca gece gündüz yazışan, birbirlerine bu kadar uzak, ama bir o kadar da yakın olan İzmir ve Ege, hayatlarında yaşadıkları depremlere aşklarına tutunarak dayanmaya çalışırlar