Gençlerin merakla beklediği "3391 Kilometre" için geri sayım başladı

Tüm yazdıkları gençler tarafından büyük ilgi gören Beyza Alkoç’un "3391 Kilometre" adlı kitabının, Fulya Özcan senaryosuyla sinema uyarlaması, 12 Ocak’ta beyazperdede izleyicisi ile buluşacak.
Filmin başrollerinde televizyon dizilerinin sevilen oyuncuları Derya Pınar Ak ile Ahmet Hakan Zavlak yer alıyor. Cavit Çetin Güner, Selin Türkmen, Gülin İyigün ve Ogün Kaptanoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı filmin yönetmenliğini Deniz Enyüksek üstlendi.
Ömer Faruk Sorak’ın yaratıcısı olduğu film; Paris, İstanbul ve İzmir üçgeninde beş haftada çekildi.
Bir uzak mesafe aşk hikayesini anlatan ve uzun süre çok satanlar listesinde yer alan "3391 Kilometre"de, okurlarının kitaptan çok iyi bildikleri mantar pano, ışıklı battaniye, uçak adlı kedi ve daha birçok ayrıntıya da filmde yer verildi.
3391 KİLOMETRE'NİN KONUSU
3391 Kilometre, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu alıyor. İsmini Ege’nin incisi İzmir’den alan 18 yaşındaki İzmir, bir gece aldığı mesaj sayesinde Ege ile tanışır. Sosyal medya üzerinden tanışan İzmir ile Ege sohbet ettikçe, birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını ve birbirlerine olan aşklarını fark ederler. Fransa ve Türkiye arasında, tam 3391 kilometrelik mesafede bir aşka yelken açan İzmir ve Ege için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birbirlerini görmeden ve duymadan, aylar boyunca gece gündüz yazışan, birbirlerine bu kadar uzak, ama bir o kadar da yakın olan İzmir ve Ege, hayatlarında yaşadıkları depremlere aşklarına tutunarak dayanmaya çalışırlar
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