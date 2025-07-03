Gene Hackman ile Denzel Washington başroldeydi: Denizde İsyan filminin devamı geliyor
Gene Hackman ile Denzel Washington'ın başrolleri paylaştığı 1995 yapımı Denizde İsyan (Crimson Tide) filminin devamı geliyor.
Rusya'da aşırı milliyetçilerin ABD ve Japonya'ya nükleer füze fırlatma tehdidinde bulunduğu bir siyasi kargaşa döneminde geçen Denizde İsyan filminde Gene Hackman ile Denzel Washington başrolleri paylaştı.
Gişede büyük başarı elde eden filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer, katıldığı programda Denizde İsyan'ın devam filmi üzerinde çalıştığını açıkladı.
Bruckheimer, "Gerçekten iyi bir yönetmen ve senarist, şu anda deniz kuvvetleriyle denizin altındaki güncel gelişmeler hakkında görüşmeler yürütüyor" dedi.
WASHINGTON GERİ DÖNEBİLİR
Ünlü yapımcı, filmde idealist ikinci kaptanı canlandıran Denzel Washington'ın da projeye geri dönmeye ikna edilebileceğini "Eğer ona iyi bir senaryo sunarsak, yapacağını düşünüyorum" sözleriyle ima etti.
Denzel Washington projeye katılırsa yeni bir oyuncu ile çalışacak. Çünkü Gene Hackman, 2025 yılının Şubat ayında 95 yaşında hayatını kaybetmişti.
"BÖYLE BİR SENARYOYU YAKALAYABİLİR MİYİM BİLMİYORUM"
Tony Scott gibi olağanüstü bir yönetmenimiz vardı" diyen Bruckheimer, "Quentin Tarantino ve Robert Towne gibi sinemanın iki büyük ismi o filmde senaryo yazımına katkı sağlamıştı. Böyle bir senaryoyu bir daha yakalayabilir miyim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
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