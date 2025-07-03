Gene Hackman ile Denzel Washington başroldeydi: Denizde İsyan filminin devamı geliyor

Rusya'da aşırı milliyetçilerin ABD ve Japonya'ya nükleer füze fırlatma tehdidinde bulunduğu bir siyasi kargaşa döneminde geçen Denizde İsyan filminde Gene Hackman ile Denzel Washington başrolleri paylaştı. Gişede büyük başarı elde eden filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer, katıldığı programda Denizde İsyan'ın devam filmi üzerinde çalıştığını açıkladı. Bruckheimer, "Gerçekten iyi bir yönetmen ve senarist, şu anda deniz kuvvetleriyle denizin altındaki güncel gelişmeler hakkında görüşmeler yürütüyor" dedi.

WASHINGTON GERİ DÖNEBİLİR Ünlü yapımcı, filmde idealist ikinci kaptanı canlandıran Denzel Washington'ın da projeye geri dönmeye ikna edilebileceğini "Eğer ona iyi bir senaryo sunarsak, yapacağını düşünüyorum" sözleriyle ima etti. Denzel Washington projeye katılırsa yeni bir oyuncu ile çalışacak. Çünkü Gene Hackman, 2025 yılının Şubat ayında 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

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