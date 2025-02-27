Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu

'The French Connection, Bonnie and Clyde ve The Royal Tenenbaums gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi klasik piyanist Betsy Arakawa (63), Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde ölü bulundu.

Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza yaptığı açıklamada, 1991'den beri evli olan çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.



Yerel medyada yer alan haberlere göre, ölümlere ilişkin bilgi verilmezken, cinayetten şüphelenilmediği belirtildi.