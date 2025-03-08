Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu
Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, Sanfa Fe'deki evlerinde ölü bulunmuştu. Yapılan soruşturmanın ardından Hackman ve eşinin ölüm sebebi belli oldu.
Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle ölü bulunmuştu. Hollywood'u sarsan olayda yeni bir gelişme yaşandı.
26 Şubat'ta cesetlerin bulunmasının ardından yetkililer, cinayet şüphesi olmadığını açıklamıştı. Ardından karbon monoksit zehirlenmesi için yapılan testler de negatif çıkmıştı. Çiftin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken; gerçek açığa çıktı.
BİR HAFTA ARAYLA FARKLI SEBEPLERDEN ÖLMÜŞLER
Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu. Independent'ın haberine göre; ABD'li yetkililer, Gene Hackman'ın kalp hastalığından, eşinin ise kendisinden yaklaşık bir hafta önce hantavirüs sebebiyle öldüğünü açıkladı.
BANYODA BULUNAN ARAKAWA İLE İLGİLİ GERÇEK
Yetkililer, açık bir ilaç şişesi ve banyo tezgahına saçılmış haplarla bulunan 65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin hantavirüs pulmoner sendromu olduğunu söyledi.Kesin ölüm saati bilinmemekle birlikte, en son 11 Şubat'ta görüldü.
"EŞİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERİ BİLE YOKTU"
95 yaşındaki Hackman'ın ölüm sebebi ise yüksek tansiyona bağlı kalp rahatsızlığı olarak açıklandı. Kalp pilinden toplanan bilgilere göre, muhtemelen 18 Şubat'ta öldü. Çiftin ölüm nedenini açıklayan Dr. Heather Jerrell, usta oyuncu için şu ifadeleri kullandı:
"İleri derecede Alzheimer hastasıydı ve muhtemelen eşinin öldüğünden haberi yoktu."
HANTAVİRÜS NEDİR?
Hantavirüs, sıçan veya fare gibi kemirgenlerle ve bunların salgılarıyla temas durumunda bulaşabilir. Tozun kurumuş hayvan dışkısı içermesi halinde havadaki toz yoluyla da enfeksiyon mümkündür.
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