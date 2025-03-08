Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle ölü bulunmuştu. Hollywood'u sarsan olayda yeni bir gelişme yaşandı.

26 Şubat'ta cesetlerin bulunmasının ardından yetkililer, cinayet şüphesi olmadığını açıklamıştı. Ardından karbon monoksit zehirlenmesi için yapılan testler de negatif çıkmıştı. Çiftin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken; gerçek açığa çıktı.

BİR HAFTA ARAYLA FARKLI SEBEPLERDEN ÖLMÜŞLER

Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın ölüm sebebi belli oldu. Independent'ın haberine göre; ABD'li yetkililer, Gene Hackman'ın kalp hastalığından, eşinin ise kendisinden yaklaşık bir hafta önce hantavirüs sebebiyle öldüğünü açıkladı.

BANYODA BULUNAN ARAKAWA İLE İLGİLİ GERÇEK

Yetkililer, açık bir ilaç şişesi ve banyo tezgahına saçılmış haplarla bulunan 65 yaşındaki Betsy Arakawa'nın ölüm sebebinin hantavirüs pulmoner sendromu olduğunu söyledi.Kesin ölüm saati bilinmemekle birlikte, en son 11 Şubat'ta görüldü.