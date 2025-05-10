General Hospital dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Denise Alexander, 85 yaşında hayatını kaybetti. Alexander, uzun yıllardır rol aldığı General Hospital dizisiyle tanınıyordu.
Oyuncunun 5 Mart Çarşamba günü yaşamını yitirdiği, Variety ve Soap Opera Digest tarafından duyuruldu. People dergisi, konuyla ilgili olarak ABC kanalıyla iletişime geçti. General Hospital'ın yapımcısı Frank Valentini, oyuncunun vefatını 9 Mayıs Cuma günü X platformu üzerinden duyurdu.
Valentini paylaşımında, ''Onunla çalışmak benim için bir onurdu. Tüm General Hospital ailesi adına ailesine, dostlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın'' ifadelerine yer verdi.
ERKEN YAŞTA BAŞLAYAN KARİYER
1939 yılında New York’ta dünyaya gelen Alexander, oyunculuk kariyerine 6 yaşında başladı. 2010 yılında verdiği bir röportajda, ''Yapılacak ne varsa yaptım. Şimdi geriye dönüp baktığımda, 'Ne kadar şanslıymışım' diyorum. Çünkü herkesin bu tür deneyimleri olmuyor'' demişti.
Menajer bir babanın kızı olan Denise Alexander, ailesiyle birlikte Los Angeles’a taşındıktan sonra kariyerine televizyonda ve radyoda devam etti. Sinema dünyasındaki çıkışını ise 1956 yapımı Crime in the Streets filmi ile yaptı.
GÜNLÜK DİZİLERİN YILDIZI
Alexander, ilk ekran deneyimini 1960 yılında, The Clear Horizon adlı diziyle yaşadı. Dizi, 1962 yılında yayından kaldırıldı. 1966’da Days of Our Lives dizisinde Susan Hunter Martin karakterine hayat verdi.
Günlük dizilerde çalışmanın, oyuncuların yaşadığı geçim kaygısını azalttığını savunan Alexander, ''Ertesi gün işsiz kalma endişesi yok'' demişti.
1973 yılına kadar dizide kalan Alexander, sözleşme sorunları nedeniyle yapımla yollarını ayırdı. Bu durum ABC kanalının dikkatini çekti ve ona General Hospital'da oynaması için cazip bir teklif sunuldu. Böylece Lesley Webber karakteri ortaya çıktı.
BİR FENOMEN HALİNE GELDİ
Alexander’ın performansı büyük beğeni topladı. Dizide Rick Webber (Chris Robinson) ve Monica Quartermaine (Leslie Charleson) ile bir aşk üçgenine giren Lesley karakteri, dizinin reytinglerini zirveye taşıdı.
1984 yılında tekrar sözleşme anlaşmazlığı yaşandı ve Lesley karakteri senaryoda öldürüldü. The New York Times, yaklaşık 75 hayranın stüdyo önünde protesto gösterisi düzenlediğini yazdı.
Alexander, 1996’da karakterin ölmediği bir senaryoyla diziye geri döndü. 2009 yılına kadar zaman zaman dizide yer aldı. 2013’te dizinin 50. yıl dönümüne, 2019’da ise 59. yıl özel bölümlerine katıldı. Son olarak 2021’in başlarında tekrar dizide kamera karşısına geçti. Ayrıca 1997-1998 yılları arasında Sunset Beach'te de rol aldı.
ÖZEL YAŞAMI
Denise Alexander, 2021 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Richard A. Colla ile evliydi. Aynı zamanda eşiyle birlikte birçok projede yapımcı olarak da çalıştı.
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