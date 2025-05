General Hospital dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

Oyuncunun 5 Mart Çarşamba günü yaşamını yitirdiği, Variety ve Soap Opera Digest tarafından duyuruldu. People dergisi, konuyla ilgili olarak ABC kanalıyla iletişime geçti. General Hospital'ın yapımcısı Frank Valentini, oyuncunun vefatını 9 Mayıs Cuma günü X platformu üzerinden duyurdu.



Valentini paylaşımında, ''Onunla çalışmak benim için bir onurdu. Tüm General Hospital ailesi adına ailesine, dostlarına ve hayranlarına başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın'' ifadelerine yer verdi.

ERKEN YAŞTA BAŞLAYAN KARİYER



1939 yılında New York’ta dünyaya gelen Alexander, oyunculuk kariyerine 6 yaşında başladı. 2010 yılında verdiği bir röportajda, ''Yapılacak ne varsa yaptım. Şimdi geriye dönüp baktığımda, 'Ne kadar şanslıymışım' diyorum. Çünkü herkesin bu tür deneyimleri olmuyor'' demişti.



Menajer bir babanın kızı olan Denise Alexander, ailesiyle birlikte Los Angeles’a taşındıktan sonra kariyerine televizyonda ve radyoda devam etti. Sinema dünyasındaki çıkışını ise 1956 yapımı Crime in the Streets filmi ile yaptı.