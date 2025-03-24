George Clooney: 63 yaşındayım artık romantik filmler çekmiyorum

Ocean's Eleven, Yerçekimi, Aklı Havada ve Senden Bana Kalan gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, Broadway'e adım attı.



Good Night, and Good Luck (2005) adlı filmi sahneye taşıyan oyuncu, tiyatro oyununda hem rol alıyor hem de oyunun yazarlığını üstleniyor. Oyunda Edward R. Murrow karakterini canlandıran oyuncu, 2005 yılında aynı adlı filmin yönetmenliğini üstlendiğinde bu rolü oynayamaya hazır olmadığını söyledi.

"ROMANTİK FİLMLER ÇEKMİYORUM"



Jon Wertheim'ın programına konuk olan oyuncu "63 yaşındayım. 25 yaşındaki aktörlerle yarışmıyorum. İşim bu değil. Artık romantik filmler çekmiyorum" dedi. 2022 yılında Ticket to Paradise filminde rol alan oyuncu, 1996'dan beri romantik komedi filmlerinde oynamadığını ifade etmişti.

Oyuncu , eşi Amal ve 7 yaşındaki ikiz çocukları Alexander ve Ella ile Fransa'da bir çiftlikte yaşıyor. Çiftin aynı zamanda İngiltere'de ve ABD'de de evleri bulunuyor.