George Clooney ilk kez sahnede olacak

Son dönemde yönetmenliğini üstlendiği "The Boys in the Boat" filmiyle gündemde olan George Clooney, kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda yer aldı. 63 yaşındaki oyuncu şimdi de Broadway'e adım atıyor.

Oyuncu, Good Night, and Good Luck (2005) adlı filmi sahneye taşıyor. Clooney, tiyatro oyununda hem rol alacak hem de oyunun yazarlığını üstlenecek.

Aktör, Edward R. Murrow karakterini canlandıracak.