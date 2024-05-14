George Clooney ilk kez sahnede olacak

Son dönemde yönetmenliğini üstlendiği "The Boys in the Boat" filmiyle gündemde olan George Clooney, kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda yer aldı. 63 yaşındaki oyuncu şimdi de Broadway'e adım atıyor.
Oyuncu, Good Night, and Good Luck (2005) adlı filmi sahneye taşıyor. Clooney, tiyatro oyununda hem rol alacak hem de oyunun yazarlığını üstlenecek.
Aktör, Edward R. Murrow karakterini canlandıracak.
Tiyatro oyununu Grant Heslov ile birlikte kaleme almaya hazırlanan Clooney, Heslov ile The Ides of March, The Monuments Men ve Suburbicon gibi yapımlarda da birlikte çalışmıştı.
Clooney, Good Night, and Good Luck (2005) adlı filmin yönetmen koltuğunda oturmuş ve filmde Fred W. Friendly karakterine hayat vermişti.
Tony ödüllü David Cromer ise oyunun yönetmenliğini üstlenecek. Good Night, and Good Luck gelecek yıl 2025'te Broadway sahnesinde olacak.
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