George Clooney: O rolü bir daha asla oynamam!

Clooney, "Dünyada beni bu role dönmeye itecek yeterince ilaç yok" diyerek Batman rolüne bir daha dönmeyeceğini açıkladı.



Clooney ilk kez 1997 yılında Batman & Robin filminde rol almıştı. Daha sonra bu yıl The Flash filminde hayranlarına sürpriz yapmıştı.

