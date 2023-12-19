George Clooney: O rolü bir daha asla oynamam!

Son dönemde yönetmenliğini üstlendiği "The Boys in the Boat" filmiyle gündemde olan George Clooney, kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda yer aldı. Ancak oyuncu, canlandırdığı bir karakterden pişmanlık duyuyor.
62 yaşındaki yıldıza, "Batman" karakterini yeniden oynamak isteyip istemeyeceği soruldu.
Clooney, "Dünyada beni bu role dönmeye itecek yeterince ilaç yok" diyerek Batman rolüne bir daha dönmeyeceğini açıkladı.
Clooney ilk kez 1997 yılında Batman & Robin filminde rol almıştı. Daha sonra bu yıl The Flash filminde hayranlarına sürpriz yapmıştı.
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