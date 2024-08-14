George Clooney: Quentin Tarantino'ya biraz sinir oldum

Ocean's Eleven, Yerçekimi, Aklı Havada ve Senden Bana Kalan gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, ünlü yönetmen Quentin Tarantino hakkında konuştu.

George Clooney: Quentin Tarantino'ya biraz sinir oldum

Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda yer alan ABD'li oyuncu George Clooney, "Gün Batımından Şafağa" (1996) filminde birlikte çalıştığı ünlü yönetmen Quentin Tarantino hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Tarantino verdiği bir röportajda "George Clooney'nin izleyici kitlesinin ilgisini çekmesinin üzerinden uzun zaman geçti sanırım. En son ne zaman çok konuşulan bir filme imza attı?" demişti.

George Clooney: Quentin Tarantino'ya biraz sinir oldum - 1

GQ dergisine konuşan yıldız, "Quentin yakın zamanda benim hakkımda bir şeyler söyledi, bu yüzden ona biraz sinir oldum. yıldızlarının isimlerini verdiği bir röportaj yaptı ve sonra 'Peki ya George? O bir film yıldızı değil' dedi" ifadelerini kullandı.

Clooney "O benim kötü hakkında konuştu, ben de onun hakkında kötü konuşabilirim" dedi.

Robert Rodriguez imzalı "Gün Batımından Şafağa" filminde Clooney ile Tarantino başrolleri paylaşmıştı.

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