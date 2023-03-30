George Michael’ın "Careless Whisper" şarkısı 1 milyar izlenmeye ulaştı

1984 yılında piyasaya çıktığı ilk andan beri müzik listelerinde zirveden düşmeyen "Careless Whisper" 1 milyar izlenme sayısına ulaştı. 2016 yılında hayatını kaybeden George Michael'ın en popüler şarkılarından biri olan "Careless Whisper" 1 milyar izlenme sınırını aşan şarkılar arasına girdi.

2009 yılında Youtube’a yüklenen ve Duncan Gibbins tarafından Miami'de çekilen klip, 2023 yılında günde 400 izlenmeye ulaştı. “Careless Whisper", Youtube'da 1 milyar izlenmeye ulaşan sekizinci 80'ler şarkısı oldu. Diğer şarkılar arasında “Sweet Child O’ Mine”, “Take On Me“ ve “Billie Jean” yer alıyor.