Gerard Depardieu cinsel saldırı davasında suçlu bulundu

NE OLMUŞTU?

34 yaşındaki bir yönetmen yardımcısı ile 54 yaşındaki bir set tasarımcısı, yönetmen Jean Becker'in "Les Volets Verts" (Yeşil Kepenkler) filminin çekimleri sırasında oyuncu tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etti. Fransız aktör ise "iftira ve yalanlarla çamura sürüklendiğini" söyleyerek hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Ekim 2024'te yapılması planlanan duruşma, aktörün sağlık durumu nedeniyle bugüne ertelenmişti.

