Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi’nin ziyaret tarihi uzatıldı

Ocak ayına kadar açık kalması planlanan Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi’nin tarihi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 2 Şubat tarihine kadar uzatıldı. 2 ay boyunca açık kalacak olan sergi 10.00 ile 20.00 saatleri arasında, her saat başı başlayacak olan seanslarıyla ziyarete açık olacak. Ziyaretçilerin dünyadaki yaşam çeşitliliğine ve benzerliklerine tanık olduğu sergi, diğer canlı türlerine karşı daha fazla saygı göstermeye ve bu çeşitliliği korumaya da çağrıda bulunuyor.

ESERLER, DOĞAL YOLLARLA HAYATINI KAYBEDEN CANLILARIN PLASTİNE EDİLMESİYLE OLUŞTURULDU



Sergide, Prof. Dr. Gunther von Hagens’in geliştirdiği plastinasyon tekniği ile çürümez hale getirilen hayvan bedenlerini sanatsal bir yaklaşımla ortaya konuluyor. Küratörlüğünü Dr. Angelina Whalley’in üstlendiği serginin Türkiye’deki bilimsel danışmanlığını ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yürütüyor.

Toplamda bin 200 metrekare alana kurulan sergide yer alan eserler arasında; şimdiye kadar plastine edilen en büyük varlık olan 6x3 metre boyutlarında ve 3,2 ton ağırlığındaki dişi fil Samba, tüm zamanların en uzun plastinatı olan 6 metre boyundaki zürafa, plastinasyonu 6 bin 300 saat süren 2,5 metre boyunda 275 kilogram ağırlığındaki kahverengi bir boz ayı, günlük 27 kilogram yeşillik tüketen 200 kilogramlık goril, hamile bir keçi, yemini ağzında tutan bir köpekbalığı, dağ keçileri ve ahtapotlar gibi 100’den fazla hayvan figürü yer alıyor. Sergide yer alan tüm eserler, doğal yollarla hayatını kaybeden canlıların plastine edilmesiyle oluşturuldu.