Get Out filminin Oscar'lı yönetmeni Jordan Peele, Hollywood grevine takıldı

Yaklaşık dört ay süren Hollywood grevi her ne kadar sona ermiş olsa da etkileri hala sürüyor. Get Out (Kapan) filminin yönetmeni Jordan Peele'nin yeni projesi ertelendi. Dördüncü kez yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Peele'nin yeni filmi 2024 yılının son ayında vizyona girecekti.

Ancak The Wrap'in haberine göre, henüz adı açıklanmayan film 2024 yılına yetişmeyecek. Yeni vizyon tarihi açıklanmasa da ertelenmenin grevle alakalı olduğu belirtildi.

Aynı zamanda oyuncu olan Peele, ilk yönetmenlik deneyimi Get Out ile yaşamıştı. 2017 yapımı film, En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazanmıştı. Peele daha sonra Us (2019) ve Nope (2022) filmlerine imza attı.