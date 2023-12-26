Get Out filminin Oscar'lı yönetmeni Jordan Peele, Hollywood grevine takıldı

Ancak The Wrap'in haberine göre, henüz adı açıklanmayan film 2024 yılına yetişmeyecek. Yeni vizyon tarihi açıklanmasa da ertelenmenin grevle alakalı olduğu belirtildi.



Aynı zamanda oyuncu olan Peele, ilk yönetmenlik deneyimi Get Out ile yaşamıştı. 2017 yapımı film, En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar kazanmıştı. Peele daha sonra Us (2019) ve Nope (2022) filmlerine imza attı.