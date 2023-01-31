Giacometti'nin 309 dolara alınan avizesi milyonlarca dolara satılacak

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir antika dükkanından 309 dolara (5 bin 800 TL) satın alınan bir avize, Christie's müzayede evinde satışa çıkarılacak. Avizeyi bu kadar değerli kılan, 1966'da hayatını kaybeden İsviçreli heykeltıraş ve ressam Alberto Giacometti'ye ait olması.

1960 yılında İngiliz ressam John Craxton, benzersiz aydınlatma armatürünün, Alberto Giacometti'nin merhum arkadaşı, koleksiyoner ve sanat hamisi Peter Watson'a ait olduğunu fark ettiğinde ofisinin önünden geçiyordu. Giacometti, özel avizeyi arkadaşı Peter Watson için üretmişti.

Giacometti, müzayedelerde satılan en pahalı heykellerden bazıları olan "L'homme au doigt" ve "L'homme qui marche I" gibi uzun figürlü heykelleriyle tanınıyor. 1966'da 64 yaşındayken hayata veda eden sanatçı, sürrealizmden etkilenerek, bu avize de dahil olmak üzere "heykel dilini" konuşan birçok benzersiz parça yarattı.

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Müzayedede satışa çıkarılacak olan altın-kahverengi patinalı bronz eser, 134 cm boyunda ve 152 cm genişliğinde olup tahmini değeri 1,9-3,7 milyon dolar (38 ila 74 milyon TL) arasında. 2018’de bir Giacometti avizesi 9 milyon dolara (170 milyon TL) satılmıştı.

Christie’s müzayede evinin katalogunda yer alan bilgiye göre, Peter Watson, 1946-1947 yıllarında Giacometti’nin yaşadığı ve çalıştığı şehir olan Paris’e yaptığı bir gezi sırasında kendine özel avize sipariş etti.



Eserle ilgili konuşan, Christie’nin kıdemli uzmanı Michelle McMullan, “Bence bu, Giacometti’nin heykelsi dilinin tasarımdaki incelikleriyle birleştiği harika bir kombinasyon” dedi.

Avize, Watson'ın ortak kurucusu olduğu Londra'daki ünlü edebiyat ve sanat dergisi Horizon'un ofisine gönderilmişti. 1950'de derginin kapanışına kadar ofiste asılı kaldı ve daha sonra depoya kaldırıldı.

Müzayede, Londra’da 28 Şubat’ta saat 14.00’te gerçekleşecek.