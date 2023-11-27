Gidion'un Düğümü Atatürk Kültür Merkezi'nde

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun "Gidion’un Düğümü" oyunu, 8 ve 10 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Gidion'un Düğümü Atatürk Kültür Merkezi'nde

Johnna Adams'ın 2012'de yazdığı, Amerika Eleştirmenler Birliği'nce en beğenilen oyun seçilen "Gidion'un Düğümü", Ankara Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu ile 8 ve 10 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkıyor.  

Gösterildiği tiyatrolarda kapalı gişe oynayan ve Çağdaş Amerikan Tiyatrosu’nun örneğini sunan oyun; Gordion düğümüne gönderme yaparak, eğitim sistemini çarpıcı bir şekilde irdeliyor. Birey yetiştirme sorumluluğunu bir anne ve bir öğretmeni karşı karşıya getirerek seyirciye aktaran "Gidion’un Düğümü"; sosyal medya, ebeveyn ve eğitimci olma, aile, ahlak, sanat, çocukluk ve hayal gücüne dair konularda seyirciyi düşünmeye teşvik ediyor. 

Çevirisini ve yönetmenliğini Buğra Koçtepe’nin üstülendiği yapımda, Corryn karakterine Meltem Baytok, Heather karakterine Ebru Nil Aydın hayat veriyor. Yapımın dekor tasarımı Sertel Çetiner, kostüm tasarımı Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımı Mahir Köksal ve müzikleri ise Can Atilla imzası taşıyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...