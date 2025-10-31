Gilgameş Operası'na geri sayım: Kasım ayında sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ahmed Adnan Saygun'un kültürler arasında köprü olma işlevini taşıdığı ve yurdunun düşünce dünyasını, kavramsal bir çerçeve içinde yorumladığı yapıtlarından olan eser, 6, 8 ve 15 Kasım'da sahnelenecek.



Tanrı, sevgi, ilahi aşk ve tasavvufi kavramları işleyen operayı, Caner Akın sahne teknikleri ve teknolojiyle yeniden harmanlayarak sahneye koydu.



Eserde İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı, İDOB Korosu'nu ise Paolo Villa yönetecek.

