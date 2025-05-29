Gillian Anderson'a Münih Film Festivali'nden ödül
27 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Münih Film Festivali'nde Gillian Anderson'a onursal CineMerit Ödülü verecek.
X Files, The Fall gibi yapımlarla tanınan Gillian Anderson, The Crown'daki Margaret Thatcher rolüyle Emmy ve Altın Küre de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.
Deadline'ın haberine göre; şimdilerde son filmi The Salt Path ile gündemde olan Anderson'a, Münih Film Festivali'nde onursal CineMerit Ödülü verecek.
Ünlü oyuncuya ödülü, The Salt Path'in Almanya prömiyerinin yapılacağı Deutsches Theater'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.
"ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR"
Münih Film Festivali'nin direktörleri Julia Weigl ve Christoph Gröner yaptıkları açıklamada “Gillian Anderson'ın inanılmaz çok yönlülüğü bizi şaşırtmaya devam ediyor. Marianne Elliott'un romanından uyarlanan The Salt Path, onun bambaşka bir yanını ortaya koyuyor. Gillian Anderson'ı onurlandırarak etkileyici bir kariyerden çok daha fazlasını temsil eden bir kişiyi selamlıyoruz” dedi.
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