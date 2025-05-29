Gillian Anderson'a Münih Film Festivali'nden ödül

X Files, The Fall gibi yapımlarla tanınan Gillian Anderson, The Crown'daki Margaret Thatcher rolüyle Emmy ve Altın Küre de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

Deadline'ın haberine göre; şimdilerde son filmi The Salt Path ile gündemde olan Anderson'a, Münih Film Festivali'nde onursal CineMerit Ödülü verecek.

Ünlü oyuncuya ödülü, The Salt Path'in Almanya prömiyerinin yapılacağı Deutsches Theater'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

