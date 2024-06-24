Gipsy Kings 26 Temmuz’da İstanbul’da 27 Temmuz’da Ankara’da müzikseverlerle buluşacak

"Bamboleo”, “Volare”, “Djobi Djoba”, “Un Amor” ve “Escucha Me” gibi hit şarkıları ile Rumba Flamenca’yı dünyaya sevdiren Gipsy Kings, kurucularından “El Maestro” Tonino Baliardo öncülüğünde tüm dünyayı turlamaya devam ediyor.





26 Temmuz’da İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 27 Temmuz’da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak olan Gipsy Kings, çok özel hazırladığı repertuarı ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

