Gipsy Kings 26 Temmuz’da İstanbul’da 27 Temmuz’da Ankara’da müzikseverlerle buluşacak

Latin müziğinin efsane grubu, Grammy Ödüllü Gipsy Kings; 26 Temmuz’da İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun ardından 27 Temmuz’da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek.

Gipsy Kings 26 Temmuz’da İstanbul’da 27 Temmuz’da Ankara’da müzikseverlerle buluşacak

"Bamboleo”, “Volare”, “Djobi Djoba”, “Un Amor” ve “Escucha Me” gibi hit şarkıları ile Rumba Flamenca’yı dünyaya sevdiren Gipsy Kings, kurucularından “El Maestro” Tonino Baliardo öncülüğünde tüm dünyayı turlamaya devam ediyor.


26 Temmuz’da İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 27 Temmuz’da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak olan Gipsy Kings, çok özel hazırladığı repertuarı ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Gipsy Kings 26 Temmuz’da İstanbul’da 27 Temmuz’da Ankara’da müzikseverlerle buluşacak - 1

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