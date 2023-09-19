Gipsy Kings, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Kurucu üyelerden gitarist ve vokalist Andre Reyes'e gitarda Thomas Reyes, Kakou Reyes ve Mario Reyes, basgitarda Danny Marta, klavyede Fred Breton ve perküsyonda Guilherme Alves ile Joseph Cortes eşlik etti.



Yaklaşık bir buçuk saat süren konser, alkışlar eşliğinde son buldu.



Grup bu yıl "Gipsy Kings featuring Nicola Reyes" adıyla 17 Haziran'da İstanbul Volkswagen Arena, 18 Haziran'da ise Ankara Congresium'da konser vermişti.



Fransa'da 1978'de kurulan Gipsy Kings'in albümleri dünya genelinde 60 milyonun üzerinde satıldı.