Gipsy Kings'in kurucularından Tonino Baliardo: Türkiye bizim için çok özel

"TÜRK DİNLEYİCİLERİ BÜYÜLEYİCİ"

Türk dinleyicisiyle buluşmalarının geçmişe dayandığını ifade eden Baliardo, "Türk seyircisini büyüleyici olarak değerlendiriyorum. Her zaman geliyoruz ve birlikte eğleniyoruz. Şarkılarımızı biliyorlar. Şarkılarımıza eşlik edip konserlerimize ilgi gösteriyorlar. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkleri seviyoruz." diye konuştu.



Başarılı sanatçı, kariyerlerinde Türkiye'yi bir durak olarak gördüklerini ve her zaman geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"ABD'de, Avrupa'da, dünyanın pek çok yerinde bir sürü konser veriyoruz. Tabii ki Türkiye bizim için çok özel. Onu da şuradan anlayabilirsiniz; kariyerimizin her noktasında, her sene Türkiye'de bir şekilde oluyoruz ve konser veriyoruz."



Grammy ödüllü grubun "El Maestro" ünvanlı üyesi Baliardo, müziklerinin uzun yıllardır her dönem beğenilmesine ilişkin, "Bu başarının sırrını biz de bilmiyoruz. Müziğimiz çok doğal şekilde ortaya çıktı. İnsanlar bizi takip ediyor. Seyirciler bizi seviyor ve bunun başarı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.



SIRADAKİ DURAK: İSTANBUL

Eskişehir'deki konserin ardından 30 Mayıs'ta İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnede olacaklarını dile getiren Tonino Baliardo, şunları kaydetti:



"İstanbul tabii büyük şehir. Daha önce de geldik. Ankara'da ve İstanbul'da konser verdik. 30 Mayıs'ta da İstanbul'da olacağız. Bizim gibi gitar çalan, müzikle ilgilenen fanlarımız çok fazla. Gerçekten bu bizim için bir onur, büyük keyif. Onları çok seviyoruz. Konserlerimize bekliyoruz."