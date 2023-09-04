Gipsy Kings İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü Gipsy Kings grubu İstanbul'a geliyor. Kurucularından Andre Reyes'in yönetimindeki grup, 19 Eylül'de konser verecek. Gipsy Kings, başta "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona", "No Volvere", "Bem Bem", "Maria", "Volare" ve "Un Amor" eserleri olmak üzere, sevilen şarkılarını seslendirecek.

Gypsy Kings 17 Haziran'da bir diğer kurucusu Nicolas Reyes öncülüğünde İstanbul'da, 18 Haziran'da ise Ankara'da konser vermişti. Grup şimdi Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.



Latin müziğinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak tanınan, pop ve flamenko karışımı müzikleriyle müzikseverlerin gönlünde yer edinen grubun albümleri dünya genelinde 60 milyonun üzerinde satıldı.