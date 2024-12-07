Giray Altınok ile Ezgi Mola başrolde: Başka Bir Sen filmi geliyor
Ezgi Mola ile Giray Altınok'u buluşturan Başka Bir Sen adlı yapım yakında izleyicilerle buluşacak.
Giray Altınok ve Ezgi Mola’yı başrollerinde buluşturan komedi türündeki Başka Bir Sen için meraklı bekleyiş sürüyor. Filmin yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak otururken senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan kaleme aldı. Film, dijital platformda yayınlanacak.
BAŞKA BİR SEN KONUSU
Hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz’ın yolu, yine böyle bir günde Derya’yla kesişir ve sonunda büyük bir kaza yaşanır. Bu büyük kaza ikisinin hayatını da geri dönüşü kolay olmayan büyük bir döngüye sokarken Mümtaz ile Derya aile olabilmenin zorlukları ve sonsuz aşkın sınırlarıyla sınanacaklar.
FİLMDE KİMLER VAR?
Oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi isimler bir araya yer alıyor.
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