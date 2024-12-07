Giray Altınok ile Ezgi Mola başrolde: Başka Bir Sen filmi geliyor

Giray Altınok ve Ezgi Mola’yı başrollerinde buluşturan komedi türündeki Başka Bir Sen için meraklı bekleyiş sürüyor. Filmin yönetmen koltuğuna Ömer Faruk Sorak otururken senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan kaleme aldı. Film, dijital platformda yayınlanacak.



BAŞKA BİR SEN KONUSU



Hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz’ın yolu, yine böyle bir günde Derya’yla kesişir ve sonunda büyük bir kaza yaşanır. Bu büyük kaza ikisinin hayatını da geri dönüşü kolay olmayan büyük bir döngüye sokarken Mümtaz ile Derya aile olabilmenin zorlukları ve sonsuz aşkın sınırlarıyla sınanacaklar.



FİLMDE KİMLER VAR?



Oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi isimler bir araya yer alıyor.

