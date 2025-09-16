Giray Altınok ile Kerem Özdoğan'dan yeni film: D.I.S.C.O geliyor

Her projeleriyle dikkat çeken Giray Altınok ile Kerem Özdoğan'ın yeni filmi "D.I.S.C.O" nun çekimleri başladı.

Son dönemin yükselen yıldızlarından Giray Altınok ile Kerem Özdoğan'dan yeni geliyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın oturduğu "D.I.S.C.O" filminin çekimleri başladı.

Bir ajan hikayesini anlatan filmin senaryosunu kaleme alan Giray Altınok ile Kerem Özdoğan başrolleri de paylaşıyor.

Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlayan filmde; Altınok ile Özdoğan'a Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Özacar, Şükrü Özyıldız, Saygın Soysal gibi isimler eşlik ediyor.

Setten ilk kareleri Kerem Özdoğan hesabından paylaştı.

