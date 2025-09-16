Giray Altınok ile Kerem Özdoğan'dan yeni film: D.I.S.C.O geliyor

Son dönemin yükselen yıldızlarından Giray Altınok ile Kerem Özdoğan'dan yeni film geliyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın oturduğu "D.I.S.C.O" filminin çekimleri başladı.

Bir ajan hikayesini anlatan filmin senaryosunu kaleme alan Giray Altınok ile Kerem Özdoğan başrolleri de paylaşıyor.