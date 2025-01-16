Giresun Müzesi arkeolojik ve etnografik eserleriyle ilgi görüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müze, yaklaşık 37 yıldır Hititlerden Frigyalılara, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetten tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Tamamına yakını Karadeniz Bölgesi'ne ait eserlerden oluşan müze, Giresun Kalesi'ne ve tarihi Zeytinlik semtine yakınlığıyla son yıllarda kente gelen turistlerin ziyaret ettiği yerlerden biri durumunda.

Bunun yanı sıra müze öğrenciler tarafından da sıkça ziyaret ediliyor. Okulların düzenlediği müze gezileriyle öğrenciler tarihi eserler ve bölgenin geçmişi hakkında bilgi edinme şansına sahip oluyor.



MÜZEDEKİ ESERLER, ZAMAN ZAMAN DEPODA KORUNANLARLA DEĞİŞTİRİLİYOR

Giresun Müzesi Müdürü Hulusi Güleç, AA muhabirine, müze binasının 1860'lı yıllarda yapılan Ortadoks kilisesi olduğunu söyledi. Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi sonrasına kadar kilisenin yaklaşık 20 yıl kadar da cezaevi olarak kullanıldığını aktaran Güleç, binanın 1988'de müze olarak açıldığını kaydetti.

Güleç, arkeolojik ve etnografik eserlerin müzede birlikte sergilendiğini belirterek, burada yaklaşık 12 bin eserin yer aldığını anlattı. Bunun sadece 2 bin kadarını sergileyebildiklerini aktaran Güleç, "Mekan dar, sadece kilise içerisindeki alanı kullanabiliyoruz. Yaklaşık 10 bin eserimiz ise depolarımızda korunuyor, bunları zaman zaman bakımdan geçirip teşhirdeki eserlerle yer değiştiriyoruz." dedi.

Müzede milattan önce 3 binli yıllardan Osmanlı'nın son dönemine kadar eserlerin kronolojik sıra halinde sergilendiğini ifade eden Güleç, "Eski Tunç çağına ait çanak çömlek, taş balta, mızrak ve ok uçları gibi eserlerin yanında Roma dönemine ait birtakım pişmiş toprak kaplar, Bizans dönemine ait sikkeler, künyeler, küpeler, Osmanlı dönemine ait takı ve süs eşyaları, kıyafetler gibi çeşitli eserleri sergiliyoruz." diye konuştu.

Güleç, ikinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı olan Giresun Adası'nda gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan eserleri de müzede sergilediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Adada yaptığımız kazılarda birtakım sikkeler, seramik parçaları ve kase çıktı. Bu kase daha çok Ege ya da Akdeniz Bölgesi'ni yansıtıyor. Adaya ticaret kolonilerinin getirdiği ya da satın alınmış bir eser olabilir. Bunun yanında bir de kitabe çıktı. Aslında 12 yıl boyunca süren kazılardan en önemlisi bu kitabeydi çünkü adadaki kilise, şapel ve diğer yapıların hangi dönemde ve kimler tarafından yapıldığını çok fazla bilemiyorduk. Bu kitabenin çıkmasıyla 13. yüzyılda yapıldığını ve bu yapı komplekslerinin o döneme ait olduğunu tespit edebildik."

Müzenin yeni açıldığı yıllarda eser sayısını artırmak amacıyla Sinop, Samsun ve Tokat'tan eserler getirildiğini aktaran Güleç, bu eserlerin sayısının 2 bin civarında olduğunu kaydetti. Karadeniz Bölgesi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin müzeyi ziyaret ettiğini aktaran Güleç, ücretsiz gezilen Giresun Müzesi'ni geçen yıl yaklaşık 25 bin kişinin gezdiğini söyledi. Özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında kentteki okulların müzeye gezi düzenlediğini belirterek, bunun son dönemlerde daha da yoğunlaştığını sözlerine ekledi.



"EL İŞÇİLİĞİ GEREKTİREN ESERLERİ GÖRDÜKLERİNDE ÖĞRENCİLER ŞAŞIRIYOR"

Öğrencileriyle müzeyi gezen Boztekke Ortaoukulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zelayha Cansız ise ders müfredatında öğrencilere okulda tarihi eserleri öğrettikleri bir tema olduğundan bahsetti.



Bu kapsamda öğrencilerin tarihi eserleri daha somut öğrenmeleri için müze gezisi düzenlediklerini dile getiren Cansız, "Özellikle el işçiliği gerektiren eserleri gördüklerinde öğrenciler şaşırıyor çünkü onlar daha çok çanak ve çömlek tarzı eserleri bekliyorlardı ama el işçiliği gerektiren mızrakları, kadınların takılarını, kıyafetleri görünce şaşkınlıkları gözlerinden belli oluyor." ifadelerini kullandı.