Gırgıriye oyununa İzmir'de gala

1980'li yıllarda Gülşen Bubikoğlu, Müjdat Gezen, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Perran Kutman gibi Yeşilçam'ın usta oyuncularıyla hayat bulan Gırgıriye, bir kez daha tiyatroda sahnelendi. Gırgıriye adlı oyun, Avrupa'nın en büyük özel tiyatrosu olma unvanına sahip İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşurken, gala gecesinde salon tıklım tıklım doldu.



KAHKAHALAR EKSİK OLMADI

Filmde "Bayram" karakterine can veren 79 yaşındaki usta sanatçı Müjdat Gezen’in yönetmenliğini yaptığı, Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören’in de yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyun, seyircilerden tam not aldı.

Kahkahaların eksik olmadığı gecede, oyuncuların performansı ayakta alkışlandı. Filmde yayımlanan sahnelerden de zaman zaman kesitlerin verildiği oyun, katılımcıları adeta maziye götürdü. Yaşamını yitiren usta sanatçılar da, gecede oyunla birlikte anıldı.

Sanatçı Müjdat Gezen de salonda yerini alarak yönetmenliğin yaptığı oyunu seyircilerle birlikte izledi.