Gişede tarih yazıyor: Ters Yüz 2'den yeni rekor

Disney ve Pixar imzalı "Ters Yüz 2", 14 Haziran'da vizyona girdi. 2015 yapımı Ters Yüz'ün devamı filmi, gişede büyük bir başarı elde etmişti. Ödüllü animasyonun devam filmi, 155 milyon dolar hasılatla Barbie filminden (162 milyon dolar) sonraki en iyi açılış hasılatını elde eden film olmuştu.

Dokuz yıl aradan sonra izleyiciyle buluşan "Ters Yüz 2"den yeni bir rekor geldi.