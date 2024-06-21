Gişede tarih yazıyor: Ters Yüz 2'den yeni rekor

2015 yapımı Oscar ödüllü "Inside Out" (Ters Yüz) filminin devam filmi Ters Yüz 2, 14 Haziran'da vizyona girmişti. Gişe rekoru kıran animasyondan yeni bir rekor geldi.

Gişede tarih yazıyor: Ters Yüz 2'den yeni rekor

Disney ve Pixar imzalı "Ters Yüz 2", 14 Haziran'da vizyona girdi. 2015 yapımı Ters Yüz'ün devamı filmi, gişede büyük bir başarı elde etmişti. Ödüllü animasyonun devam filmi, 155 milyon dolar hasılatla Barbie filminden (162 milyon dolar) sonraki en iyi açılış hasılatını elde eden olmuştu.

Dokuz yıl aradan sonra izleyiciyle buluşan "Ters Yüz 2"den yeni bir rekor geldi.

Gişede tarih yazıyor: Ters Yüz 2'den yeni rekor - 1

Deadline'ın aktardığına göre, "Ters Yüz 2" (Inside Out 2) sadece bir hafta içinde dünya çapında toplam 438,7 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştı.

400 MİLYON DOLAR BARAJINI AŞAN 4.

Artık bir ergen olan ve çok daha çılgın, kişiselleştirilmiş duygularla uğraşmak zorunda olan Riley'nin maceralarını konu alan film, 2024'te dünya çapında 400 milyon dolar barajını aşan 4. film oldu.

"Inside Out 2" hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

"Inside Out 2" hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

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Öte yandan "Ters Yüz 2"nin tanıtımı, 24 saat içinde 157 milyon izlenme elde ederek rekor kırmıştı.

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