Gitarist Marcin Dylla, Çeşme Kalesi'nde konser verdi

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun işbirliğinde organize edilen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.



Festival kapsamında Polonyalı klasik gitar sanatçısı Marcin Dylla, Çeşme Kalesi'nde sanatseverlerin karşısına çıktı.

