Giuseppe Verdi'nin başyapıtı "Falstaff" operası AKM’de sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı "Falstaff" operasını 13, 27 ve 31 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahneleyecek.



William Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları" ve "IV. Henry" oyunlarından uyarlanarak hazırlanan eserin librettosunu Arrigo Boito kaleme aldı.



Renato Bonajuto'nun sahneye koyduğu eserde Tolga Atalay Ün yönetimindeki İDOB Orkestrası da sahne alacak.



İtalyanca seslendirilecek eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını ise Yakup Çartık hazırladı.



Koro şefliğini ise Paolo Villa'nın üstleneceği eserde Işık Belen, Cengiz Sayın, Caner Akgün, Alper Göçeri, Murat Güney, Berk Dalkılıç, Ufuk Toker, Çağrı Köktekin, Anıl Önder, Hazal Ata, Can Reha Gün, Bahadır Özkoca, Göktuğ Alpaşar, Erdem Sakarya, Ali Haydar Taş, Şebnem A. Kışlalı, Sevim Ateş, Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, İpek Zehra Evre, Deniz Likos, Ayçin Sürücüer, Nesrin Gönüldağ, Barbora F.Hitay, Elif Tuğba Tekışık dönüşümlü rol alacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun