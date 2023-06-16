Gizemli sokak sanatçısı Banksy 14 yıl sonra ilk sergisini açıyor

Dünya meselelerine güçlü göndermeler yapan sanat eserleri ile tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen Banksy, 14 yılın ardından ilk sergisini açacağını duyurdu.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy 14 yıl sonra ilk sergisini açıyor

Gizemli sokak sanatçısı Banksy, ilk sergisini açmaya hazırlanıyor. Duvar resimleri yapan İngiliz , İskoçya'nın Glasgow şehrinde eserlerini sergileyecek.

"Cut & Run: 25 Years Card Labour” adını taşıyan sergi, sanatçının 1980'li yıllardan günümüze dek yaptığı eserlerden bir seçki olacak. Sprey boya ile duvar resimleri yapan sanatçının, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da, Los Angeles'ta bir otoparkta veya Londra metrosunun duvarları gibi birçok farklı yerde eserleri bulunuyor.

Banksy'nin eserleri daha önce birkaç sergide sanatseverlerle buluşmuş olsa da bu sergi, sanatçının 2009 tarihlil "Banksy versus Bristol Museum" adlı gösterisinden sonraki ilk sergisi olacak.

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