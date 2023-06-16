Gizemli sokak sanatçısı Banksy 14 yıl sonra ilk sergisini açıyor

Gizemli sokak sanatçısı Banksy, ilk sergisini açmaya hazırlanıyor. Duvar resimleri yapan İngiliz sanatçı, İskoçya'nın Glasgow şehrinde eserlerini sergileyecek.

"Cut & Run: 25 Years Card Labour” adını taşıyan sergi, sanatçının 1980'li yıllardan günümüze dek yaptığı eserlerden bir seçki olacak. Sprey boya ile duvar resimleri yapan sanatçının, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da, Los Angeles'ta bir otoparkta veya Londra metrosunun duvarları gibi birçok farklı yerde eserleri bulunuyor.

