Gizemli sokak sanatçısı Banksy'den 24 saat içinde ikinci eser

Gizemli sokak sanatcısı Banksy, 24 saat içinde ikinci kez hayvan eserini tanıttı. Eserde, kapalı pencerelerden birbirlerine doğru uzanan iki fil yer alıyor.

Sanatçı, Salı günü Instagram'da yaptığı paylaşımda son eserini doğruladı ve duvar resmini Londra'nın güneybatısındaki Chelsea'de bir evin yan tarafına çizdi .

Sanatçı aynı gün, Londra'da bir duvarın tepesine tüneyen bir keçinin yer aldığı eserini tanıtmıştı.

Banksy'nin sosyal medya paylaşımlarına herhangi bir yorum yapmaması, insanların neslinin tükenme tehlikesinden mahremiyet eksikliğine kadar olası semboller üzerine teoriler üretmesine yol açtı.