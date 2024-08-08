Gizemli sokak sanatçısı Banksy'den 3 günde 3 yeni eser

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra'daki hayvan temalı eserlerine üç gün içinde bir yenisini daha ekledi.

Son olarak Brick Lane'deki bir köprüde üç maymunun olduğu duvar resmi ortaya çıktı.

Pazartesi gününden bu yana Banksy, Londra'da önce Richmond'daki bir köprüye keçi, ardından Chelsea'deki bir evin yan tarafına fil siluetleri çizmişti.

Sanatçı, Instagram paylaşımlarıyla bu eserlerin kendisine ait olduğunu doğruladı, ancak eserlerin ne anlamı geldiği hakkında net bir yanıt yok.

Ancak Banksy'nin sosyal ve siyasi mesajlar vermek amacıyla daha önce maymun kullandığı biliniyor.