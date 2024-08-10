Gizemli sokak sanatçısı Banksy'den 5 günde 5 yeni eser

Son olarak Londra'daki Peckham'da bir uydu çanağına uluyan bir kurt silüeti bırakan Banksy, bu kez Londra'nın kuzeydoğusundaki Walthamstow'daki bulunan bir balık restoranına balık yiyen pelikan silüetleri çizdi.

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra'daki hayvan temalı eserlerine bir yenisini daha ekledi.

Banksy, Instagram paylaşımlarıyla bu eserlerin kendisine ait olduğunu doğrulasa da eserlerin ne anlamı geldiği hakkında net bir yanıt yok.

Beşinci Banksy eseri, sanatçının bu hafta Londra'nın diğer bölgelerinde bıraktığı dört eseri doğrulamasından sonra geldi. Ünlü sanatçı, son eserinin fotoğrafını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Banksy, perşembe günü güneydoğu Londra'daki Peckham'da bir uydu çanağına uluyan bir kurt silüeti çizmişti. Ancak ortaya çıktıktan birkaç saat sonra maskeli bir grup tarafından uydu çanağı kaldırılmıştı.

Bir önceki gün şehrin doğusundaki Brick Lane'in üzerindeki bir tren köprüsüne üç maymun; salı günü Chelsea'de tuğlalarla örülmüş pencerelerden birbirlerini selamlayan iki filin görüntüsü ve pazartesi günü, başkentin güneybatısındaki Kew Green yakınlarında bir CCTV kamerasının hemen üzerinde resmedilmiş bir dağ keçisi ortaya çıkmıştı.