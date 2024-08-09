Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin eseri çalındı

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'daki eseri çalındı. Bristol merkezli sokak sanatçısı sosyal medya hesabında, Güney Londra'daki Peckham, Rye Lane'de bir uydu çanağında uluyan bir kurdun silüetinin olduğu bir resim paylaştı.

Banks'nin ekibi, BBC'ye eserin çalındığına "inandıklarını" söyledi. Metropolitan Polisi, "sanat eseri içeren çalıntı bir uydu çanağı" ihbarı üzerine çağrıldıklarını ancak henüz tutuklama yapılmadığını söyledi.



Tom Kellow adındaki bir tanık öğle saatlerinde uydu çanağının söküldüğünü gördüğünü "Bir merdivenleri vardı. Çatıda bir adam vardı ve diğer ikisi merdiveni izliyordu" sözleriyle ifade etti.

Sanat eseri Pazartesi'den bu yana Londra'da sergilenen dördüncü Banksy eseriydi. Sokak sanatçısı ayrıca, başkentte hayvan temalı bir serinin parçası olarak ortaya çıkan diğer üç siyah silüetin kendisine ait olduğunu açıklamıştı.

